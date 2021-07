Gli inglesi raccontano Chiellini a Kane: “Attento, quello si è rotto il naso 5 volte in 10 anni” (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ cominciata Italia-Inghilterra, sui giornali inglesi. Il Daily Mail mette in apertura un lunghissimo articolo su Giorgio Chiellini. L’intento è raccontare l’anima combattente dell’Italia di Mancini. L’abbiamo fatto anche noi, ma loro hanno ovviamente l’altro punto di vista, quello dell’avversario. E avvertono Kane: Chiellini è un duro. Molto in sintesi. Chiellini viene presentato come “uno degli avversari più difficili del calcio mondiale”. E’ “astuto”, “un giocatore della vecchia scuola che fa di tutto per proteggere la sua porta”. “Chiellini sembra un cattivo delle ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ cominciata Italia-Inghilterra, sui giornali. Il Daily Mail mette in apertura un lunghissimo articolo su Giorgio. L’intento è raccontare l’anima combattente dell’Italia di Mancini. L’abbiamo fatto anche noi, ma loro hanno ovviamente l’altro punto di vista,dell’avversario. E avvertonoè un duro. Molto in sintesi.viene presentato come “uno degli avversari più difficili del calcio mondiale”. E’ “astuto”, “un giocatore della vecchia scuola che fa di tutto per proteggere la sua porta”. “sembra un cattivo delle ...

Advertising

capuanogio : La consolazione è che da questa sera quando qualcuno tirerà fuori la lezioncina che gli inglesi non si tuffano, non… - EnricoLetta : Mamma che paura! Che sofferenza contro una ???? davvero bella. A domenica! E io spero sia contro gli inglesi! #ItaliaSpagna Forza???? - chetempochefa : Spero che gli azzurri possano fare un'altra bella prestazione in finale, cercando di vincere il trofeo. Non sarà un… - AntonellaBocc10 : @gustinicchi Qualcuno ha visto gli inglesi spingere in qualche modo l’Europa,magari usando dei pali per allontanars… - aleconge06 : RT @CALAMITYZN: io che cerco di capire cosa cazzo vogliono riportare a casa gli inglesi: #ItsComingHome -