Giustizia: fonti, per reati contro P.A 3 anni in appello e 18 mesi in Cassazione (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Tre anni per chiudere un processo in appello e 18 mesi in Cassazione, pena l'azzeramento del processo. Sarebbe questo, a quanto apprende l'Adnkronos, il contenuto della mediazione raggiunta nel governo sulla prescrizione per evitare l'astensione del M5S in Cdm sulla riforma Cartabia sul processo penale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Treper chiudere un processo ine 18in, pena l'azzeramento del processo. Sarebbe questo, a quanto apprende l'Adnkronos, il contenuto della mediazione raggiunta nel governo sulla prescrizione per evitare l'astensione del M5S in Cdm sulla riforma Cartabia sul processo penale.

Giustizia: fonti, per reati contro P.A 3 anni in appello e 18 mesi in Cassazione Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Tre anni per chiudere un processo in appello e 18 mesi in Cassazione, pena l’azzeramento del processo. Sarebbe questo, a quanto apprende l’Adnkronos, il contenuto della medi ...

