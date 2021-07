Gaia e Camilla, Pietro Genovese condannato: 5 anni e quattro mesi per omicidio stradale plurimo (Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva la sentenza per la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli , le due ragazze di 16 anni che persero la vita la notte del 21 dicembre 2019 in corso Francia a Roma. Pietro Genovese , il ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva la sentenza per la morte diVon Freymann eRomagnoli , le due ragazze di 16che persero la vita la notte del 21 dicembre 2019 in corso Francia a Roma., il ...

