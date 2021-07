Fineco | a giugno raccolta netta di 796 milioni di euro

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registrato unpari a 796di, in frazionale ribasso rispetto agli 801didello stesso mese del 2020. Nel sesto mese dell’anno sono state pagate dalla clientela 346didi imposte (+35% anno su anno). Rispetto a2020 l’asset mix vede un miglioramento della componente gestita a 645dinel mese (81% della) da 598 ...

Il Patrimonio totale si è attestato a 101,4 miliardi, con una crescita del 23% rispetto a2020. Durante il mese scorso, le masse in gestione diAsset Management hanno superato per la ......5%), Bper ( - 1,2%), Buzzi ( - 0,6%), Campari ( - 0,6%), Cnh Industrial ( - 0,8%),( - 0,8%),... Alla stessa ora conosceremo le vendite al dettaglio europee di. Alle 15:45 sarà la volta ...(Teleborsa) - Fineco ha registrato un raccolta netta pari a 796 milioni di euro a giugno, in frazionale ribasso rispetto agli 801 milioni di euro dello stesso mese del 2020. Nel sesto mese dell'anno ...Fineco ha chiuso il mese di giugno con una raccolta netta 796 milioni di euro (da 801 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo e confermando la nuova ...