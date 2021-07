Advertising

Fiaccola benedettina 'Pro pace' torna a Norcia - Politica -

Agenzia ANSA

Laoltre la pandemia. Sabato 10 e domenica 11 luglio a Norcia si terranno infatti le celebrazioni in onore di San Benedetto, in occasione della memoria liturgica della Chiesa. Due ...Quest'anno la ricorrenza verrà celebrata per l'intero fine settimana, a cominciare da sabato 10, quando laarriverà a San Benedetto in Monte, dove i monaci benedettini si sono ...La fiaccola benedettina oltre la pandemia. Sabato 10 e domenica 11 luglio a Norcia si terranno infatti le celebrazioni in onore di San Benedetto, in occasione della memoria liturgica della Chiesa. (AN ...È arrivato il tempo di vacanze anche a Norcia. Riparte l'Estate Nursina con tantissimi eventi fino a settembre: il concerto omaggio all'Umbria di Uto Ughi, di oggi, è il ...