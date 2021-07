Elezioni Napoli, D’Angelo apre al confronto e avvisa: “Non sono abituato a ritirarmi” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Oltre duemila persone ieri sera, e almeno 500 sono rimaste fuori per disposizione della Digos, hanno preso parte alla festa per il Trentennale di Gesco che di fatto ha segnato anche l’apertura della campagna elettorale del suo presidente Sergio D’Angelo, candidato a sindaco di Napoli. “Le persone devono tornare a riconciliarsi con la politica e con le istituzioni. Ci toccava fare un passo in avanti, non dare semplicemente una mano. – ha esordito sul palco dove lo avevano preceduto per il loro endorsement Diego Maradona jr (nuovo allenatore del Napoli United, una delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Oltre duemila persone ieri sera, e almeno 500rimaste fuori per disposizione della Digos, hanno preso parte alla festa per il Trentennale di Gesco che di fatto ha segnato anche l’apertura della campagna elettorale del suo presidente Sergio, candidato a sindaco di. “Le persone devono tornare a riconciliarsi con la politica e con le istituzioni. Ci toccava fare un passo in avanti, non dare semplicemente una mano. – ha esordito sul palco dove lo avevano preceduto per il loro endorsement Diego Maradona jr (nuovo allenatore delUnited, una delle ...

