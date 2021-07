Denise Pipitone | una lettera anonima | emergono tre nomi

Advertising

NewSicilia : Nella lettera viene raccontato di una macchina che sfreccia a velocità e di una bambina che urla: 'Aiuto mamma aiut… - QdSit : Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, sarebbe stata rapita anche da… - QdSit : Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, sarebbe stata rapita anche da… - You_need_Sora : RT @Jiji16161616: Uefa Euro 2020: Portiamo Denise Pipitone in finale - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Proseguono le audizioni alla Procura di Marsala per la scomparsa di. Ieri è stato ascoltato Gaspare Ghaleb in quanto persona informata sui fatti. Il programma " Chi l'ha visto? " ha precisato che si tratta di un testimone assistito, quindi nelle ...... in Procura, a Marsala, l'interrogatorio di Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la giovane mazarese processata e poi assolta per concorso nel sequestro della piccola. ...MAZARA DEL VALLO - Si torna a discutere della lettera anonima inviata nel mese di maggio a Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, madre di Denise ...Denise Pipitone, alla procura di Marsala vanno avanti le indagini sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo di cui si sono perse le tracce il 1° settembre 2014. Oggi è andato in scena un ...