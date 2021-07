Covid oggi Fvg, 19 contagi: bollettino 8 luglio 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 19 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Su 3.259 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi – la maggior parte dei quali migranti, 11 in provincia di Trieste e 1 in provincia di Udine – con una percentuale di positività dello 0,55%. Sono inoltre 753 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,13%). Il 62% dei nuovi contagi riguarda persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 19 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 8, secondo i dati deldella regione. Su 3.259 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi– la maggior parte dei quali migranti, 11 in provincia di Trieste e 1 in provincia di Udine – con una percentuale di positività dello 0,55%. Sono inoltre 753 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,13%). Il 62% dei nuoviriguarda persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in ...

