Covid: contagi in rialzo, ma calo delle terapie intensive (Di giovedì 8 luglio 2021) Per la prima volta dallo scorso 19 giugno, i contagi sono in rialzo: ieri si è nuovamente superata la quota mille. Intanto, la buona notizia è che calano terapie intensive e ricoveri grazie alle vaccinazioni. L’invito di ministero ed esperti, come sempre, è alla cautela. E il ministro Speranza insiste: “Dobbiamo essere consapevoli che la su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Per la prima volta dallo scorso 19 giugno, isono in: ieri si è nuovamente superata la quota mille. Intanto, la buona notizia è che calanoe ricoveri grazie alle vaccinazioni. L’invito di ministero ed esperti, come sempre, è alla cautela. E il ministro Speranza insiste: “Dobbiamo essere consapevoli che la su Quotidianpost.

