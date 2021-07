Cashback fa slittare la data del superpremio | a quando l’accredito?

(Di giovedì 8 luglio 2021) Lo scorso 30 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto lavoro, ufficializzando la sospensione del, insieme alla proroga dello stop ai licenziamenti per il settore tessile ‘allargato’. Cash Back (Adobe Stock)Una scelta spiegata dal governo con un risparmio di 1,5 miliardi, dedicati alla riforma degli ammortizzatori sociali. Ma non è una bocciatura totale per quel servizio che permette agli utenti registrati di ricevere una percentuale degli importi spesi per i loro acquisti, tramite carte e non online, bensì soltanto una “time out” fino a fine anno. Almeno queste sono le intenzioni., pausa di ...

La scelta non è dipesa in realtà dai furbi, ma sempre da quanto detto in precedenze rispetto al peso delsulla Legge di Bilancio . Rimborso: ben pensato, mal realizzato L'...... che la riforma del processo penale calendarizzata per il 23 luglio alla Camera rischia di... "questa fase di debolezza potrebbe penalizzarci non poco, è già capitato con il", dice la ...(Punto Informatico) Cashback, slittano le date dei rimborsi: cosa cambia per il Super Cashback. Il decreto ha però cambiato la data di accredito del Super Cashback. Nel terzo semestre del programma, ...Non solo sospensione, il Governo ha anche previsto lo slittamento delle date per il pagamento del Cashback del primo semestre.