Cardarelli | tragedia in ospedale | un giovane si è suicidato

(Di giovedì 8 luglio 2021), la vittima è un paziente che era ricoverato. Ogni tentativo dei soccorritori di salvargli la vita è stato inutile(foto Facebook)Dall’di Napoli giunge una brutta notizia. Come riporta NapoliToday questa mattina unpaziente, di soli 22 anni, si è lanciato da una finestra del reparto di oncologia, dal padiglione Palermo. Originario di Ponticelli, ilè morto sul colpo e ogni tentativo dei soccorritori è stato inutile. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

NapoliToday

