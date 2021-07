Advertising

CorriereCitta : Bruciano rifiuti a Roma: in 8 giorni 80 cassonetti dati alle fiamme - Miki26488403 : RT @romatoday: Notte di fuoco a Roma est: cittadini esasperati bruciano rifiuti e 40 cassonetti - SiciliaTV : E' stata ancora una notte di fuoco a Favara dove qualche cittadino esasperato ha dato alle fiamme... #Favara… - Mslauria77 : RT @NEsposito44: Notte di fuoco a Roma est: cittadini esasperati bruciano rifiuti e 40 cassonetti - MaggioAprile : RT @romatoday: Notte di fuoco a Roma est: cittadini esasperati bruciano rifiuti e 40 cassonetti -

Ultime Notizie dalla rete : Bruciano rifiuti

RomaToday

... questa volta nella vicina via Giovanni Battista Scozza a Tor Bella Monaca dove ignoti hanno dato alle fiamme i cassonetti colmi di. Una ventina anche in questo caso i contenitori interessati ...... irrisolti e aggravati da un'inerzia inaccettabile e diventati anch'essi come montagne, più grandi di quelle deiche in questein città' conclude la nota. - Stampa l'articolo - Invia ...Dal 12 al 18 luglio e dal 6 al 12 settembre 2021 i due siti dichiarati dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, Villa Adriana e Villa d’Este, ospitano la terza edizione di ...È successo nella notte in via Scozza, tra Torre Gaia e Tor Bella Monaca, dove dieci secchioni sono andati in fiamme. Poche ore prima, sempre nella ...