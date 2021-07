Berrettini-Hurkacz, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere semifinale Wimbledon (Di giovedì 8 luglio 2021) Domani pomeriggio con orario ancora da definire, sul Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il match Berrettini-Hurkacz valevole per la semifinale del torneo di Wimbledon. Sarà la prima volta che i due tennisti disputeranno una semifinale di uno Slam che sulla carta dovrebbe essere molto equilibrata con l’azzurro che parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berrettini-Bedene, streaming gratis e diretta tv in ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Domani pomeriggio con orario ancora da definire, sul Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il matchvalevole per ladel torneo di. Sarà la prima volta che i due tennisti disputeranno unadi uno Slam che sulla carta dovrebbe essere molto equilibrata con l’azzurro che parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Bedene,gratis etv in ...

