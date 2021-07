Aperta in Campidoglio la camera ardente per rendere omaggio a Raffaella Carrà | ci sono tutti

Advertising

Tg3web : L'addio a Raffaella Carrà. Venerdì a Roma i funerali della regina della tv. La camera ardente aperta da domani in C… - Agenzia_Ansa : Dopo aver attraversato Roma e aver salutato il luoghi simbolo della sua carriera il feretro di Raffaella Carrà è gi… - SkyTG24 : #RaffaellaCarrà, aperta in Campidoglio la camera ardente dopo il corteo funebre - globalistIT : - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La camera ardente per Raffaella Carrà allestita al Campidoglio. La sindaca Raggi accogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Aperta Campidoglio

Si èla Camera ardente per Raffaella Carrà dopo un lungo corteo funebre che ha accompagnato ... gli studi di Via Teulada, il Teatro delle Vittorie e la sede di Viale Mazzini fino al...Centinaia le persone in fila, in una coda ordinata, per dirgli addio nella camera ardente nella sala della Protomoteca ina Roma che resteràfino alla mezzanotte di oggi, giovedì 8 ...Il feretro della conduttrice è in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, dove è allestita la camera ardente che rimarrà aperta fino a venerdì mattina. I funerali si celebreranno venerdì alle ore ...Si è aperta infatti mercoledì a Roma la camera ardente di Raffaella Carrà. Migliaia di persone a rendere omaggio, con la bara circondata da fiori colorati, alcune foto, mentre in sottofondo nella Sala ...