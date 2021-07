“Abbandonato dai miei genitori”. Vip, bellissimo e di successo ma con un dolore profondo (Di giovedì 8 luglio 2021) Bellezza virile e tratti esotici. Nato in Germania nel 1987, ma italianissimo. Ha sfilato per ben undici anni per Giorgio Armani, diventando uno dei modelli più seguiti e ammirati delle passerelle. Un vero e proprio punto di riferimento. È l’identikit di Fabio Mancini che, pensate un po’, fu scoperto per caso dal celebre stilista mentre passeggiava per Milano. Secondo una statistica del sito models.com è considerato dalla stagione 2017/2018 tra i modelli più influenti sui social. Fabio è stato protagonista di ben nove campagne pubblicitarie consecutive per Armani. Il papà è italiano, originario del comune di Castellaneta, mentre la mamma, che gli ha donato quei tratti esotici, è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Bellezza virile e tratti esotici. Nato in Germania nel 1987, ma italianissimo. Ha sfilato per ben undici anni per Giorgio Armani, diventando uno dei modelli più seguiti e ammirati delle passerelle. Un vero e proprio punto di riferimento. È l’identikit di Fabio Mancini che, pensate un po’, fu scoperto per caso dal celebre stilista mentre passeggiava per Milano. Secondo una statistica del sito models.com è considerato dalla stagione 2017/2018 tra i modelli più influenti sui social. Fabio è stato protagonista di ben nove campagne pubblicitarie consecutive per Armani. Il papà è italiano, originario del comune di Castellaneta, mentre la mamma, che gli ha donato quei tratti esotici, è ...

