Tour de France 2021 | Tadej Pogacar | “Mi sono ‘incrinato’ È stata una giornata durissima | ma sto bene”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Quest’oggi la maglia giallaPoga?ar ha mostrato, per la prima volta, e in una delle tappe più attese, degli inaspettati segni di debolezza. Èl’ultima ascesa al Mont Ventoux, a soli 23 chilometri dal traguardo della frazione odierna delde, precisamente a 700 metri dalla vetta del Gigante della Provenza, a rimanere un po’ nelle gambe del giovane sloveno dell’UAE Team Emirates. Il tutto sotto un attacco quasi inaspettato da parte di colui che, al momento, è diventato il suo rivale numero uno, il sorprendente Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Difatti, proprio lungo l’ultima scalata ...

E' il giorno della grande impresa di Wout van Aert. Il corridore belga dimostra ancora una volta di essere un vero fuoriclasse della bicicletta: più volte campione del mondo di ciclocross, il corridore della Jumbo-Visma vince in perfetta solitudine l'11.ma tappa, caratterizzata dalla doppia scalata del terribile Mount Ventoux.