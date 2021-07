Tour de France 2021 | Julian Alaphilippe | “Mi sono divertito | Mont Ventoux una salita speciale”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Una giornata all’attacco, tantissima voglia di dare spettacolo e di puntare al successo di tappa. Nell’undicesima frazione deldeha provato in tutti i modi a giocarsela, ha costruito la fuga giusta e poi si è dovuto arrendere nell’ultima scalata del. Nella prima ascesa però ha conquistato il GPM, risultando così il primo Campione del Mondo in 66 anni a superare in testa la vetta. Le sue parole all’arrivo: “Avevo voglia di andare all’attacco, quindi ho mostrato le mie intenzioni fin dall’inizio. Mi...

Non è cambiato da allora il Ventoux, le salite non mutano, restano uguali a loro stesse. E in fondo neppure i corridori. Certo si evolvono, appaiono e scompaiono, modificano le loro peculiarità, ma ...Malaucene, 7 luglio 2021 " Grande spettacolo sul Mont Ventoux , anche se la classifica generale vede sempre Pogacar dominare, ma la tappa 12 deldedovrebbe ancora essere riservata ai velocisti. La Saint Paul Trois Chateaux - Nimes presenta un solo Gpm e tanta pianura. Sommario Percorso Favoriti Orari tv Tappa 11: Van Aert domina ...Quindi il gruppetto della maglia gialla con Pogacar, l'acuadoriano Richard Carapaz del Team Ineos, il colombiano Rigoberto Uran dell'EF e il danese Jonas Vingegaard del Team Jumbo Visma, staccati di ...Una giornata all’attacco, tantissima voglia di dare spettacolo e di puntare al successo di tappa. Nell’undicesima frazione del Tour de France 2021 Julian Alaphilippe ha provato in tutti i modi a ...