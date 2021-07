Tifoso s'imbuca nella festa azzurra. Verratti lo stoppa: 'E tu chi c... sei?' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alzi la mano chi non ha mai sognato di imbucarsi a una festa, magari di quelle gettonatissime e inaccessibili allo stesso tempo. Il piacere di essere al centro della scena, il gusto del proibito. Una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alzi la mano chi non ha mai sognato dirsi a una, magari di quelle gettonatissime e inaccessibili allo stesso tempo. Il piacere di essere al centro della scena, il gusto del proibito. Una ...

Advertising

infoitsport : Tifoso s’imbuca nella festa azzurra. Verratti lo stoppa: “E tu chi c… sei?” - rosatoeu : Tifoso s'imbuca nella festa azzurra. Verratti lo stoppa: 'E tu chi c... sei?'. Sui social impazza il video su un su… - sportli26181512 : Tifoso s'imbuca nella festa azzurra. Verratti lo stoppa: 'E tu chi c... sei?': Tifoso s'imbuca nella festa azzurra.… - matteoduranti10 : RT @uncoverarry: barella che esulta in ciabatte, il tifoso che si imbuca nelle foto e verratti confuso, bonucci che viene scambiato per un… - giiulsss__ : RT @uncoverarry: barella che esulta in ciabatte, il tifoso che si imbuca nelle foto e verratti confuso, bonucci che viene scambiato per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifoso imbuca Tifoso s'imbuca nella festa azzurra. Verratti lo stoppa: 'E tu chi c... sei?' Social impazziti ? Sui social è stato immortalato un tifoso, capace di finire nel bel mezzo dei giocatori della Nazionale. Nel video di Sky lo si nota chiaramente, tra Verratti e l'allenatore in ...

Ascoli - Empoli 2 - 0, Dionisi e Bajic spezzano la lunga serie positiva della capolista Il capitano Brosco, in ricordo del tifoso Nicola Morelli, scomparso improvvisamente 15 giorni fa, ... Ad inizio ripresa La Mantia imbuca per Bajrami, diagonale da posizione laterale, si oppone bene in ...

Tifoso s'imbuca nella festa azzurra. Verratti lo stoppa: "E tu chi c... sei?" La Gazzetta dello Sport Social impazziti ? Sui social è stato immortalato un, capace di finire nel bel mezzo dei giocatori della Nazionale. Nel video di Sky lo si nota chiaramente, tra Verratti e l'allenatore in ...Il capitano Brosco, in ricordo delNicola Morelli, scomparso improvvisamente 15 giorni fa, ... Ad inizio ripresa La Mantiaper Bajrami, diagonale da posizione laterale, si oppone bene in ...