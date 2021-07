Tfa sostegno VI ciclo, esonero della prova preselettiva: ecco per chi è previsto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Via libera al VI ciclo del Tfa sostegno. Il Ministero dell'Università ha pubblicato il decreto che autorizza le università all'emanzione dei bandi. Sono 22mila i posti disponibili. Lazio è la regione con più posti in totale (Cassino 745, Unint 600, Lumsa 220, Roma Tre 300, Europea 600, Foro Italico 300, Link Campus 700, Sant Camillus 500, Tor Vergata 300, Tuscia 140). Più posti disponibilii in Sicilia con 1400 posti per Messina e Palermo, 1125 per Enna e 1000 per Catania. 1230 posti, invece, in Campania per l’Università Suor Orsola Benincasa. 1100 posti, invece, all’Università di Foggia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Via libera al VIdel Tfa. Il Ministero dell'Università ha pubblicato il decreto che autorizza le università all'emanzione dei bandi. Sono 22mila i posti disponibili. Lazio è la regione con più posti in totale (Cassino 745, Unint 600, Lumsa 220, Roma Tre 300, Europea 600, Foro Italico 300, Link Campus 700, Sant Camillus 500, Tor Vergata 300, Tuscia 140). Più posti disponibilii in Sicilia con 1400 posti per Messina e Palermo, 1125 per Enna e 1000 per Catania. 1230 posti, invece, in Campania per l’Università Suor Orsola Benincasa. 1100 posti, invece, all’Università di Foggia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Tfa sostegno VI ciclo, esonero della prova preselettiva: ecco per chi è previsto - scuolainforma : TFA sostegno 2021, VI ciclo: decreto, date e ripartizione posti (TABELLA) - LaMentina23 : FYI è uscito il bando nazionale per il TFA sul sostegno. - EdizioniSimone : ?? Tfa sostegno 2021: pubblicato il decreto per 22mila posti. Prove a settembre. Aperto anche a diplomatiPubblicato… - AniefTorino : TFA SOSTEGNO VI CICLO: 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 date di svolgimento dei test preselettivi. Preparati con Euro… -