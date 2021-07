Temptation Island | Tommaso su Valentina | “Doveva farlo” – VIDEO

Advertising

Victori66380069 : sto guardando Temptation Island e sono basita dai cervi che volano in mezzo all'isola! Nuovo aggiornamento di Media… - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Le prime parole di Tommaso dopo il falò di confronto con Valentina (VIDEO) #TemptationIsland - semidea_weasley : RT @asfaltofresco: le donne di temptation island normalizzando la masturbazione femminile mentre gli uomini cr3pano nel villaggio accanto a… - ems__brooks : @narcissavibes mah mi annoioo quindi aspetto che inizi temptation island qui su twitter HAHAHAHA - tsukiichanx : @Gworldmywrld Guardando Temptation Island ho pensato che abbiamo ancora tanta strada fare per arrivare a una societ… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

...come fare a riempire questo vuoto? La risposta arriva da Canale5 che ha deciso di raddoppiare il prime time in compagnia dei sentimenti e se da una parte ci saranno i fidanzati di, ...Uscito da, anche Tommaso ha deciso di parlare commentando aspramente l'ex fidanzata Valentina: le parole del 21enne Abbandonata l'esperienza di, anche Tommaso ha rilasciato ...Protagonisti indiscussi di questa edizione di Temptation Island, Tommaso e Valentina sono già usciti dal programma e il falò di confronto ha sancito la fine della loro relazione. In molti si chiedono ...Il clamore intorno alla rottura della coppia di Temptation Island composta da Valentina e Tommaso non si è ancora placato e arrivano già le prime dichiarazioni a caldo da parte dei diretti ...