Segui oggi live streaming presentazione Acea Run Rome The Marathon con la Sindaca Virginia Raggi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà presentata questa mattina presso il Tempio di Adriano di piazza Pietra, sede della Camera di Commercio di Roma, l'Acea Run Rome The Marathon, la maratona di Roma che si correrà all'alba di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà presentata questa mattina presso il Tempio di Adriano di piazza Pietra, sede della Camera di Commercio di Roma, l'RunThe, la maratona di Roma che si correrà all'alba di ...

Advertising

regionetoscana : Tutto pronto per #TID - Toscana Inventors Day, l'evento dedicato alle imprese e alle inventrici e inventori. Segui… - Assolombarda : Oggi #1luglio, ore 11:00 | Assemblea Generale #Assolombarda2021 È tempo di cambiare e lavorare per innovare, rinasc… - FOCSIV : ? Domani h 17.00 segui il webinar “Dacci oggi il nostro pane quotidiano: prospettive per un futuro prossimo” Iscriv… - CaritasItaliana : RT @insiemexultimi: ? Domani dalle 17.00 segui il webinar “Dacci oggi il nostro pane quotidiano: prospettive per un futuro prossimo” Iscriv… - insiemexultimi : ? Domani dalle 17.00 segui il webinar “Dacci oggi il nostro pane quotidiano: prospettive per un futuro prossimo” Is… -