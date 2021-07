Omno | data di uscita svelata | sarà su Xbox Game Pass al D1 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Scopriamo ora ladidi, nuovo gioco d’avventura indie in arrivo sin dal D1 su. Ecco i dettagli.. Tramite la pagina ufficiale Twitter del gioco, abbiamo modo di scoprire ladidi, una nuova avventura indie sviluppata da Studio Inkyfox. Il giocodisponibile dal 29 luglio 2021 su PC,One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sin dal D1, però,pubblicato all’interno del servizio in abbonamento...

Advertising

infoitscienza : Omno: data di uscita svelata, sarà su Xbox Game Pass al D1 - GamingTalker : Omno, annunciata la data di uscita delle versioni PC, PS4 e Xbox One -

Ultime Notizie dalla rete : Omno data

Multiplayer.it

Ecco la descrizione disu Steam: Tagsd'uscita Future Friend GamesIn arrivo nel 2021,era stato precedentemente confermato per Steam ma ora sappiamo che ... Microsoft ha rivelato che Art of Rally arriverà su console Xbox, anche se non c'è unaufficiale. Il ...Scopriamo ora la data di uscita di Omno, nuovo gioco d'avventura indie in arrivo sin dal D1 su Xbox Game Pass. Ecco i dettagli.. Tramite la pagina ufficiale Twitter del gioco, abbiamo modo di ...L'ex designer di Undead Labs Jonas Manke festeggia la conclusione dello sviluppo di Omno confezionando un trailer che fissa la data d'uscita ufficiale della sua avventura indie a mondo aperto su PC, ...