Nothing ear (1), auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore a meno di 100 euro! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Manca sempre meno al giorno in cui verranno annunciati i nuovi auricolari true wireless Nothing ear (1) e l'azienda continua a deliziarci con diversi teaser e informazioni a riguardo. Con l'ultimo comunicato stampa è stato finalmente annunciato il prezzo a cui gli ear (1) verranno proposti al pubblico e una delle funzioni più interessanti che avranno a disposizione per convincere gli utenti. Nothing è la nuova azienda fondata da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus assieme a Pete Lau e precedentemente ex dipendente Oppo. Il brand è già riuscito a raccogliere diversi fondi da personaggi ...

