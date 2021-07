New York, l’ex poliziotto afroamericano Eric Adams vince le primarie democratiche. “Sono cresciuto povero a Brooklyn e nel Queens” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le primarie si Sono tenute il 22 giugno, ma l’esito definitivo è arrivato soltanto adesso, una volta terminato lo scrutinio anche dei voti per posta. Fin dai primi risultati Eric Adams era il favorito, ma ora, visto lo scarto di 8.426 voti col quale ha prevalso su Kathryn Garcia, è stato proclamato ufficialmente vincitore: sarà il candidato democratico per la corsa a sindaco di New York. afroamEricano, Adams è un ex capitano di polizia e ha fatto della lotta alla criminalità il punto qualificante della sua strategia. Un tema che, vista l’escalation di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lesitenute il 22 giugno, ma l’esito definitivo è arrivato soltanto adesso, una volta terminato lo scrutinio anche dei voti per posta. Fin dai primi risultatiera il favorito, ma ora, visto lo scarto di 8.426 voti col quale ha prevalso su Kathryn Garcia, è stato proclamato ufficialmente vincitore: sarà il candidato democratico per la corsa a sindaco di Newè un ex capitano di polizia e ha fatto della lotta alla criminalità il punto qualificante della sua strategia. Un tema che, vista l’escalation di ...

Advertising

ZZiliani : “Il saltello che manda il portiere da una parte e la palla dall’altra”. #Jorginho Luis Frello Filho, olio su tela,… - Agenzia_Ansa : Eric Adams vince le primarie democratiche per il sindaco di New York. L'ex poliziotto afroamericano ha prevalso su… - Agenzia_Ansa : Usa, l'ex poliziotto afroamericano Eric Adams vince le primarie democratiche per il candidato sindaco di New York - fattoquotidiano : New York, l’ex poliziotto afroamericano Eric Adams vince le primarie democratiche. “Sono cresciuto povero a Brookly… - CatelliRossella : Eric Adams vince le primarie dem per il sindaco di New York - Mondo - ANSA -