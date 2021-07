Monster Hunter Stories 2, la recensione – Recensione – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tiriamo le somme su Monster Hunter Stories 2, il nuovo JRPG in arrivo su Nintendo Switch e PC che delizierà gli amanti del genere e i fan del franchise Capcom. Negli ultimi mesi Capcom ha sfornato un giocone dopo l’altro e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che esce in contemporanea sia su Nintendo Switch che su PC, è una nuova coccarda che può sfoggiare insieme alle altre. Sequel di quel Monster Hunter Stories uscito nel 2017 su Nintendo 3DS, il nuovo gioco è un GDR a turni che ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tiriamo le somme su2, il nuovo JRPG in arrivo suSwitch e PC che delizierà gli amanti del genere e i fan del franchise Capcom. Negli ultimi mesi Capcom ha sfornato un giocone dopo l’altro e2: Wings of Ruin, che esce in contemporanea sia suSwitch che su PC, è una nuova coccarda che può sfoggiare insieme alle altre. Sequel di queluscito nel 2017 su3DS, il nuovo gioco è un GDR a turni che ...

Advertising

Stoupwhiff : Uno dei titoli più interessanti di questa più che ricca estate videoludica è sicuramente Monster Hunter Stories 2:… - brema82 : RT @IGNitalia: Seguendo le orme del predecessore, #MonsterHunterStories2: Wings of Ruin trasforma i mostri della bestiale serie Capcom nei… - spaziogames : La nostra recensione di #MonsterHunterStories2 è qui! - IGNitalia : Seguendo le orme del predecessore, #MonsterHunterStories2: Wings of Ruin trasforma i mostri della bestiale serie Ca… - infoitscienza : Nintendo Switch OLED, Pokémon GO e Monster Hunter Stories 2 live oggi su Twitch – NotiziaVideogiochi per PC e conso… -