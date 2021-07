Matteo Berrettini primo italiano dell’Era Open in semifinale a Wimbledon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Storica e immensa impresa per Matteo Berrettini, che sconfigge in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) Felix Augere-Aliassime e diventa il primo italiano dell’Era Open a centrare la semifinale dello Slam londinese, il secondo italiano di ogni epoca (dopo Pietrangeli nel 1960). Venerdì il romano si troverà davanti Hubert Hurkacz, autore di una grandissima vittoria contro Roger Federer. Berrettini domina nel primo, spreca nel secondo Primi sei game della partita dominati da parte di Berrettini, che, dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Storica e immensa impresa per, che sconfigge in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) Felix Augere-Aliassime e diventa ila centrare ladello Slam londinese, il secondodi ogni epoca (dopo Pietrangeli nel 1960). Venerdì il romano si troverà davanti Hubert Hurkacz, autore di una grandissima vittoria contro Roger Federer.domina nel, spreca nel secondo Primi sei game della partita dominati da parte di, che, dopo ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - WeAreTennisITA : MATTEO VOLA IN SEMI ?? Nel giorno che chiude un’era a Wimbledon, c’è anche Berrettini fra i 4 migliori del torneo.… - linformatore11 : TENNIS WIMBLEDON storica vittoria di Matteo Berrettini vince contro Auger-Aliassime 6/3 5/7 7/5 6/3, un italiano va… - 1962Greco : Due soli italiani sono arrivati in semifinale a Wimbledon, a distanza di 61 anni: il primo (Nicola Pietrangeli) era… -