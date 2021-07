Libia | Verducci Pd | ‘voterò no a rifinanziamento Guardia costiera’

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Voterò no aldella cosiddettacostiera libica”. Lo ha detto il senatore Francesco, della Direzione nazionale Pd, intervenendo oggi durante la conferenza stampa del ‘Tavolo asilo e immigrazione’ L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... Francescodel Pd, Paola Nugnes, Doriana Sarli e Virginia La Mura (M5S). "Un anno fa abbiamo sentito la ministra Lamorgese prendere l'impegno solenne di rivedere il memorandum Italia -,..."L'ennesima strage di migranti avvenuta nelle scorse ore al largo dellaè una vergogna per l'... così in una nota il senatore Francesco, vicepresidente commissione Cultura del Senato. ...Roma, 7 lug "Voterò no al rifinanziamento della cosiddetta guardia costiera libica". Lo ha detto il senatore Francesco Verducci, della Direzione nazionale Pd, i ...Conferenza stampa del Tavolo Asilo. Dal 2017 60mila persona riportate indietro. “Siamo abbastanza arrabbiati e sbalorditi dal fatto che l’Italia stia andando avanti su questa linea”. Lettera a Draghi ...