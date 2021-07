La qualità del mare in Campania: 390 prelievi a giugno, ecco i risultati (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Come sono andati i controlli sulla qualità del mare nel mese di giugno in Campania? Sono 391 i prelievi effettuati dall’Arpa Campania per un totale complessivo di 1205 campionamenti dall’inizio del monitoraggio istituzionale 2021, partito regolarmente ad aprile. Su ciascun campione, come di norma, i laboratori dell’Agenzia hanno analizzato i parametri batteriologici (Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali) ritenuti dall’Oms indicatori di inquinamento fecale e pertanto determinanti la balneabilità delle acque di mare. A questo si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Come sono andati i controlli sulladelnel mese diin? Sono 391 ieffettuati dall’Arpaper un totale complessivo di 1205 campionamenti dall’inizio del monitoraggio istituzionale 2021, partito regolarmente ad aprile. Su ciascun campione, come di norma, i laboratori dell’Agenzia hanno analizzato i parametri batteriologici (Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali) ritenuti dall’Oms indicatori di inquinamento fecale e pertanto determinanti la balneabilità delle acque di. A questo si ...

Advertising

MaxCallegari : Esultare in maniera sfrenata non significa non ammettere la forza, e a lungo la superiorità, di una grande #ESP. Di… - anperillo : L'#Italia è la cooperativa del calcio, dove non ci sono prime donne ma si lotta su ogni pallone per aiutare il comp… - disinformatico : Uhm, @repubblica , sul serio fate lavorare gente che non sa come si scrive il nome di una delle persone più note de… - alessiomagno1 : RT @VicoloStretto66: @alessiomagno1 @Carmen24583545 Non volevo influenzare ma è il gusto su cui si vede la qualità del gelato (cit. @pa_z… - VicoloStretto66 : @alessiomagno1 @Carmen24583545 Non volevo influenzare ma è il gusto su cui si vede la qualità del gelato (cit. @pa_zol). -

Ultime Notizie dalla rete : qualità del Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt vergognosa, Ungheria cambi rotta o passeremo ai fatti' | Portavoce di Orban: 'Il dibattito? Una parata da ... 'Se l'Ungheria non aggiusterà il tiro la Commissione Ue userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati. Noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo Stato membro'. ...del ...

Lgbt, Von der Leyen contro Polonia e Ungheria: "Legge vergognosa, non resteremo a guardare" ... la Commissione utilizzerà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei Trattati . Non ... Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in aula plenaria del Parlamento ...

La qualità del mare in Campania, 390 prelievi a giugno: ecco i risultati La Rampa 'Se l'Ungheria non aggiusterà il tiro la Commissione Ue userà i poteri ad essa conferiti indi garante dei trattati. Noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo Stato membro'. ......... la Commissione utilizzerà i poteri ad essa conferiti indi garante dei Trattati . Non ... Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in aula plenariaParlamento ...