Italia Spagna, Piqué mastica amaro: «Chi calcia per primo i rigori vince, non è giusto» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gerard Piqué mastica amaro dopo la sconfitta della sua Spagna ai calci di rigori contro l’Italia e sui social lancia l’accusa Gerard Piqué, difensore del Barcellona, sui social lancia l’accusa dopo l’eliminazione della sua Spagna ai calci di rigore contro l’Italia. Il motivo? La serie dei calci di rigore che per lui dovrebbe essere diversa. «Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gerarddopo la sconfitta della suaai calci dicontro l’e sui social lancia l’accusa Gerard, difensore del Barcellona, sui social lancia l’accusa dopo l’eliminazione della suaai calci di rigore contro l’. Il motivo? La serie dei calci di rigore che per lui dovrebbe essere diversa. «Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati aitra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - fanpage : #ItaliaSpagna, l'orgoglio del Mancio, fiero dei suoi ragazzi #ITASPA - dani61d : @roma_paoletta La Spagna ha dominato in lungo e in largo, a portieri invertiti avrebbero vinto con pieno merito, l'… -