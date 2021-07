Il Papa ai siro-malabaresi | l’unità supera ogni conflitto

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel ricordare l’importanza dell’accordo raggiunto nel 1999 per uniformare la Santa Qurbana, la Sacra Liturgia, ilaiinvita loro a vivere e scoprire la sinodalità nel popolo di Dio. In quanto ognuno, è pensato, creato, e inviato dal Signore per edificare il suo popolo santo. “Camminare insieme al popolo di Dio perché

Il Papa ai siro-malabaresi invita loro a vivere e scoprire la sinodalità nel popolo di Dio, e a immergersi nella bellezza della vita.Con una lettera firmata da San Giovanni in Laterano lo scorso 3 luglio Papa Francesco ha ribadito alla Chiesa cattolica siro-malabarese "approvazione e incoraggiamento" per gli sforzi volti alla celeb ...