Horner | “Motori 2025? Sound e sostenibilità”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Al termine del gran premio d’Austria, Christianè tornato a parlare deidel. Il team principal della Red Bull inoltre ha rivelato di avere sensazioni positive dopo il primo summit con FIA e F1. Lauda dubitava del talento di Hamilton: idelfaranno divertire? Il team principal della Red Bull non ha nascosto il suo entusiasmo in vista deidel, argomento di discussione dell’incontro tra FIA, Formula Uno e produttori di. Queste la parole diriportate da ...

Quasi tutto, perché su una cosa, in realtà, Christiane Toto Wolff sono sulla stessa lunghezza d'onda: le nuove regole suisarebbe meglio ritardarle di un anno, al 2026. Secondo quanto ...Il team principal della Red Bull Chrispensa che la Formula 1 abbia un'occasione irripetibile per migliorare i, sia dal punto di vista dei costi, sia da quello della sofisticatezza. ' ...Quasi tutto, perché su una cosa, in realtà, Christian Horner e Toto Wolff sono sulla stessa lunghezza d’onda: le nuove regole sui motori sarebbe meglio ritardarle di un anno, al 2026. Secondo quanto ...Il team principal della Red Bull, Christian Horner ha commentato l'incontro di domenica tenutosi per discutere dei motori del futuro ...