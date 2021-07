Gli errori del Pd sul ddl Zan (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Credo che non ci siano i numeri per approvare ddl Zan al Senato”, dice il direttore del Foglio ospite di Rai News24. ”È sbagliato intestardirsi senza pensare a una mediazione per ampliare il bacino potenziale della maggioranza” Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Credo che non ci siano i numeri per approvare ddl Zan al Senato”, dice il direttore del Foglio ospite di Rai News24. ”È sbagliato intestardirsi senza pensare a una mediazione per ampliare il bacino potenziale della maggioranza”

Advertising

RaffaeleFitto : Il Consiglio #UE di fine giugno doveva rappresentare l'occasione per un vero cambiamento per l'Europa su vari temi.… - MarceVann : RT @stax7580: @MarceVann @lucma66 @RisatoNicola @CarlaKaky @ValeMameli @73Orlando73 @MIRKOJEEP @CarloneDaniela @sevenseasmarina @marioerdra… - stax7580 : @MarceVann @lucma66 @RisatoNicola @CarlaKaky @ValeMameli @73Orlando73 @MIRKOJEEP @CarloneDaniela @sevenseasmarina… - Pizzi997 : Gli unici errori che ha commesso l'#alicecampello sono quelli di non aver reso pubblici i nomi di quelle persone sc… - JVerbum : viene sempre più diffuso e propagato. E’ così sospinto a seguire le ideologie oggi di moda ed a farsi propagatore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli errori Giulio Gallera svela la verità sul coronavirus: ecco tutte le balle politiche e mediatiche contro la Lombardia A distanza di più di un anno da inizio pandemia del coronavirus, Giulio Gallera si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L'ex assessore al Welfare della Regione Lombardia svela tutti gli errori nella gestione del Covid da parte dell'Iss e della task force, ma anche tutte le bugie che hanno travolto la Lombardia. 'Nessun organismo ci aveva fornito indicazioni o protocolli di cura', ...

Martina, il Sindaco cerca di rimediare ai danni di due suoi assessori Il sindaco Franco Ancona cerca di rimediare ai grossolani errori organizzativi di due suoi assessori, dei quali il popolo dei social ha chiesto ad alta voce ... entrata a frotte, sfondando gli ingressi ...

Pd: vada via. Lui: "Non mollo" Staderini: pago gli errori LA NAZIONE Gli errori del Pd sul ddl Zan “È sbagliato intestardirsi senza pensare a una mediazione per ampliare il bacino potenziale della maggioranza”, dice il direttore Cerasa ...

Il PSG annuncia Sergio Ramos per sbaglio: comunicato con il numero di maglia Domani arriverà l'ufficialità dell'acquisto di Sergio Ramos da parte del PSG, ma la notizia è già trapelata per colpa di... un errore.

A distanza di più di un anno da inizio pandemia del coronavirus, Giulio Gallera si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L'ex assessore al Welfare della Regione Lombardia svela tuttinella gestione del Covid da parte dell'Iss e della task force, ma anche tutte le bugie che hanno travolto la Lombardia. 'Nessun organismo ci aveva fornito indicazioni o protocolli di cura', ...Il sindaco Franco Ancona cerca di rimediare ai grossolaniorganizzativi di due suoi assessori, dei quali il popolo dei social ha chiesto ad alta voce ... entrata a frotte, sfondandoingressi ...“È sbagliato intestardirsi senza pensare a una mediazione per ampliare il bacino potenziale della maggioranza”, dice il direttore Cerasa ...Domani arriverà l'ufficialità dell'acquisto di Sergio Ramos da parte del PSG, ma la notizia è già trapelata per colpa di... un errore.