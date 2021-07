Festival di Cannes 2021 | tutte le stelle sul red carpet | tra «vacinade» e polemiche

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Si temeva che il carosello dei tamponi e dei green pass avrebbe intaccato l’atmosfera gaudente che si è sempre respirata sulla Montée des Marches, ma la prima giornata del Festival di Cannes 2021 ha confermato che lo scintillio del tappeto rosso è rimasto quello di sempre. Spike Lee, il primo presidente di giuria nero in 74 edizioni del Festival, ha sfilato insieme ai colleghi giurati – tra cui Maggie Gyllenhaal, di cui vedremo presto The Lost Daughter, tratto dal libro di Elena Ferrante – con un completo fucsia decisamente appariscente in occasione della presentazione di Annette, il film di apertura di Cannes, musical punk di Leos Carax con Marion Cotillard, Adam Driver e Simon Helberg, ossia l’Howard di The Big Bang Theory, che non ha convinto fino in fondo la stampa. La pellicola, dedicata all’amore di una soprano e di uno stand-up comedian e alla nascita della loro prima figlia, è stata giudicata da qualcuno narcisista e a tratti spocchiosa ma, d’altronde, se non ci fossero polemiche, che Cannes sarebbe?

Bella Hadid, la modella più famosa e pagata al mondo, è sbarcata come ogni anno a Cannes, in occasione del Festival. Alla serata d'apertura, tutti i flash erano per lei, meravigliosa e statuaria fasciata in un abito bianco con dettaglio al collo di chiffon nero ed enorme strascico. Bella Hadid, Carla Bruni, Helen Mirren, Marion Cotillard: sono solo alcune delle star che hanno calcato il red carpet della prima serata del 74° Festival di Cannes.