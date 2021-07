Ferrovie, la Basilicata punta a un nuovo concetto di mobilità (Di mercoledì 7 luglio 2021) Potenza - 'L'appuntamento con il commissario straordinario Fiorani sarà per noi una occasione importante per focalizzare insieme i temi cardine per il rilancio di un nuovo concetto di mobilità, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Potenza - 'L'apmento con il commissario straordinario Fiorani sarà per noi una occasione importante per focalizzare insieme i temi cardine per il rilancio di undi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovie Basilicata Ferrovie, la Basilicata punta a un nuovo concetto di mobilità ...49 milioni di euro e suo futuro inserimento e collegamento con la rete nazionale lungo dorsale adriatica, così come richiesto dalla Regione Basilicata già nel 2019 in sede di aggiornamento del ...

Terna, piano di sviluppo 2021: 18,1 mld di investimenti nei prossimi 10 anni ... sinergie con gli altri sistemi (gas, ferrovie e telecomunicazioni) per integrare le reti e ... Il nuovo elettrodotto a 380 kV 'Aliano - Montecorvino', tra Basilicata e Campania, funzionale alla ...

