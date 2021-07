Electronic Arts ribattezza DICE LA in Ripple Effect Studios, al lavoro su Battlefield 2042 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Electronic Arts ha annunciato di aver ribattezzato DICE LA in Ripple Effect Studios, attualmente al lavoro sul colossal Multiplayer Battlefield 2042.. Electronic Arts ha annunciato di aver ribattezzato DICE LA in Ripple Effect Studios. Stiamo parlando dello studio con sede a Los Angeles guidato da Christian Grass, che attualmente è al lavoro su Battlefield ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha annunciato di avertoLA in, attualmente alsul colossal..ha annunciato di avertoLA in. Stiamo parlando dello studio con sede a Los Angeles guidato da Christian Grass, che attualmente è alsu...

Advertising

Asgard_Hydra : Electronic Arts ribattezza DICE LA in Ripple Effect Studios, al lavoro su Battlefield 2042 - - GamingToday4 : Electronic Arts ribattezza DICE LA in Ripple Effect Studios, al lavoro su Battlefield 2042 - YolBlog : ELECTRONIC ARTS – ha annunciato che DICE LA, studio con sede a Los Angeles guidato da Christian Grass, ha un nuovo… - IGNitalia : Frank Sagnier e Rashid Varachia, rispettivamente CEO e CFO di #Codemasters, si dimetteranno entro il 31 luglio 2021… - infoitscienza : It Takes Two e altri giochi Electronic Arts con sconti fino al 60% tra le offerte del giorno Amazon -