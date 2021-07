“È viva | lo so” Saman Abbas | la clamorosa rivelazione del fidanzato “È lì e in difficoltà”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Proseguono le ricerche di, la ragazza 18enne di origini pachistane scomparsa da due mesi da Novellara (Reggio Emilia). Ormai da due mesi non c’è traccia della ragazza e gli investigatori sono convinti che sia stata uccisa dalla famiglia perché si era ribellata a un matrimonio combinato. I genitori della ragazza sono sospettati del delitto: dopo la scomparsa della figlia i genitori sono tornati in fretta e furia nel loro paese natale non avvertendo nessuno e tagliando i contatti con tutti i loro conoscenti in Italia. La procura di Reggio Emilia ha inoltrato una rogatoria alle autorità giudiziarie in Pakistan per chiedere il mandato di cattura ...