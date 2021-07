"Dove ho avuto il piacere di vederla". Carrà, Insinna interviene e si commuove: quel ricordo personalissimo (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Tutti quelli che vogliono fare questo mestiere dovrebbero imparare dalla Carrà. Ho avuto il piacere di vederla in sala prove. Per noi resterà un faro": con un filo di voce, commosso più che mai, Flavio Insinna interviene al Tg1 durante la maratona che segue il feretro di Raffaella Carrà nei luoghi simbolo della sua carriera. C'è il passaggio in via Teulada, poi il teatro delle Vittorie e viale Mazzini Dove arrivano anche i vertici dell'azienda: da Salini (amministratore delegato) ai direttori delle tre Reti. Ad accompagnare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Tuttili che vogliono fare questo mestiere dovrebbero imparare dalla. Hoildiin sala prove. Per noi resterà un faro": con un filo di voce, commosso più che mai, Flavioal Tg1 durante la maratona che segue il feretro di Raffaellanei luoghi simbolo della sua carriera. C'è il passaggio in via Teulada, poi il teatro delle Vittorie e viale Mazziniarrivano anche i vertici dell'azienda: da Salini (amministratore delegato) ai direttori delle tre Reti. Ad accompagnare il ...

