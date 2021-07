Digitale, Anitec-Assinform: dal PNRR una grande spinta per la crescita del mercato (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – L’andamento del mercato Digitale nel 2020 è stato migliore rispetto a quello dell’economia nel suo complesso. Lo rileva il rapporto Anitec-Assinform, “Il Digitale in Italia 2021. Mercati, dinamiche, policy”. A fine 2020 la spesa in beni e servizi digitali ha registrato un calo dello 0,6%, per un valore complessivo di 71,5 miliardi di euro. Tuttavia secondo le stime dell’associazione, le previsioni di crescita del mercato Digitale nei prossimi tre anni (2021-2024) sono fortemente condizionate dall’attuazione nel PNRR. Nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – L’andamento delnel 2020 è stato migliore rispetto a quello dell’economia nel suo complesso. Lo rileva il rapporto, “Ilin Italia 2021. Mercati, dinamiche, policy”. A fine 2020 la spesa in beni e servizi digitali ha registrato un calo dello 0,6%, per un valore complessivo di 71,5 miliardi di euro. Tuttavia secondo le stime dell’associazione, le previsioni didelnei prossimi tre anni (2021-2024) sono fortemente condizionate dall’attuazione nel. Nel ...

