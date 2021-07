Denise Pipitone, novità sul caso. L’ex fidanzato di Jessica Pulizzi davanti ai pm (Di mercoledì 7 luglio 2021) Denise Pipitone si persero le tracce il primo settembre del 2004. 17 anni dopo il caso è ancora aperto. La mamma Piera Maggio non si è arresa nemmeno un giorno e ancora oggi combatte con tutta la sua forza per riabbracciare sua figlia. Chiede che sia fatta la verità su una vicenda che ha ancora dei punti completamente oscuri e decisamente nebulosi. Nei giorni scorsi a rompere il silenzio era stato Toni Pipitone. L’uomo che ha dato il cognome alla bimba ma che dopo la sparizione ha scoperto non essere sua figlia. Infatti, il padre biologico di Denise Pipitone è Piero ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)si persero le tracce il primo settembre del 2004. 17 anni dopo ilè ancora aperto. La mamma Piera Maggio non si è arresa nemmeno un giorno e ancora oggi combatte con tutta la sua forza per riabbracciare sua figlia. Chiede che sia fatta la verità su una vicenda che ha ancora dei punti completamente oscuri e decisamente nebulosi. Nei giorni scorsi a rompere il silenzio era stato Toni. L’uomo che ha dato il cognome alla bimba ma che dopo la sparizione ha scoperto non essere sua figlia. Infatti, il padre biologico diè Piero ...

