Covid, a Napoli scoperta la variante Corradina: "Unica al mondo"

Covid, i ricercatori della Federico II scoprono una nuova variante: sarà utile per studiare le infezioni in soggetti fragili

A causa delle varianti si teme che nel prossimo autunno ci sarà una nuova ondata di Covid e i ricercatori dell'Università di Napoli Federico II hanno individuato una nuova variante. Si chiama Corradina come l'ultima discendente di Federico II. È stata individuata in una paziente che per mesi è risultato positivo al Covid. Un caso particolare che ha meritato attenzioni speciali e così è stata individuata la variante.

