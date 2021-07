Covid | 1 010 nuovi casi e 14 decessi in 24 ore

(Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a salire sopra i 1000 idi coronavirus in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 1.010 (+103) nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 177.977 e che determina un tasso di positività in crescita allo 0,56%. A calare sono però i, 14 (-10).I guariti sono oggi 1.735 mentre gli attuali positivi scendono di 739 attestandosi su un numero totale di 41.840. Sempre meno pazienti negli ospedali: 1.234 i ricoverati, in flessione di 37, 180 i pazienti in terapia intensive (-7) e 8ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 40.426 persone. ...

