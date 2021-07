Claudio Bisio, il dramma inconcepibile: “Non sapremo mai le cause della morte” (Di mercoledì 7 luglio 2021) dramma inconcepibile per l’attore Claudio Bisio: “Non sapremo mai le cause della morte”, ecco le sue parole Claudio Bisio è uno degli attori, oltre che comico e conduttore televisivo, più amato dagli italiani. È nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, il 19 marzo 1957. Sin da giovane era appassionato per il teatro e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 luglio 2021)per l’attore: “Nonmai le”, ecco le sue paroleè uno degli attori, oltre che comico e conduttore televisivo, più amato dagli italiani. È nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, il 19 marzo 1957. Sin da giovane era appassionato per il teatro e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

mavit_it : @sottonapercrush CLAUDIO BISIO NOSTRO PROTETTORE ??? - ushionokoe : @ohnoancoratu -cit. Presidente Della Repubblica dei Pelati Claudio Bisio - jkbonsai : non ho davvero rt claudio bisio come portafortuna - ORDERDlSORDER : retwittato il claudio bisio portafortuna sperando che mi aiuti con origini perché sto per sbattere la testa al muro - borntolovearii : la velocità con cui sono rientrata su Twitter perché mi sono resa conto di non aver ritwittato il claudio bisio por… -