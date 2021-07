Cittadinanza italiana a Patrick Zaki: la Camera approva la mozione (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Camera vota a favore della Cittadinanza italiana a Patrick Zaki La Camera ha approvato all’unanimità la mozione che chiede al governo di conferire la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano accusato di propaganda sovversiva e detenuto in patria in attesa di processo dal febbraio 2020. La mozione, approvata con 358 voti a favore e la sola astensione dei deputati di Fdi, chiede all’esecutivo di “avviare tempestivamente mediante le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lavota a favore dellaLahato all’unanimità lache chiede al governo di conferire la, lo studente egiziano accusato di propaganda sovversiva e detenuto in patria in attesa di processo dal febbraio 2020. Lata con 358 voti a favore e la sola astensione dei deputati di Fdi, chiede all’esecutivo di “avviare tempestivamente mediante le ...

Advertising

amnestyitalia : Sulla cittadinanza italiana a #PatrickZaki anche oggi alla Camera il governo ha ripetuto la solita parola: cautela.… - scottecs : Ogni tanto mi piace ricordarvi che ci sono persone nate e vissute tutta la vita qui che però non hanno la cittadina… - TgLa7 : La Camera ha approvato con 358 voti a favore la mozione che chiede al governo il conferimento della cittadinanza it… - matteoricci : RT @nomfup: 358 si, 30 astenuti, nessun contrario. La mozione del @pdnetwork per chiedere la cittadinanza italiana per Patrick Zaki è stata… - pixel_di : RT @nomfup: 358 si, 30 astenuti, nessun contrario. La mozione del @pdnetwork per chiedere la cittadinanza italiana per Patrick Zaki è stata… -