Chanel Haute Couture A/I: la pittura impressionista di Virginie Viard (Di mercoledì 7 luglio 2021) Life&People.it Protagonista indiscussa della seconda giornata della Paris Fashion Week la collezione Chanel Haute Couture Autunno/Inverno 2021-2022. Virginie Viard, direttore creativo della maison, prende ispirazione da alcune immagini che ritraggono la fondatrice del famoso brand mentre indossa dei costumi storici tipici per i balli in maschera durante gli anni Trenta. La sfilata ha avuto luogo nel giardino di Palais Galliera Un’evento unico che si lascia alle spalle la modalità in streaming necessaria durante i momenti più delicati della pandemia, solo un pubblico ristretto ha avuto ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 7 luglio 2021) Life&People.it Protagonista indiscussa della seconda giornata della Paris Fashion Week la collezioneAutunno/Inverno 2021-2022., direttore creativo della maison, prende ispirazione da alcune immagini che ritraggono la fondatrice del famoso brand mentre indossa dei costumi storici tipici per i balli in maschera durante gli anni Trenta. La sfilata ha avuto luogo nel giardino di Palais Galliera Un’evento unico che si lascia alle spalle la modalità in streaming necessaria durante i momenti più delicati della pandemia, solo un pubblico ristretto ha avuto ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @IOdonna: Com’è andata la Paris Haute Couture autunno inverno 2021/2022 - IOdonna : Com’è andata la Paris Haute Couture autunno inverno 2021/2022 - LoyalPromise : RT @vogue_italia: I nuovi spettacolari look Chanel Haute Couture sono stati svelati ???? - BEAUTYDEAit : Sfilata Chanel autunno inverno 2021 2022 haute couture: video e look Ecco le foto dei look più belli e il video del… - libertfly : Chanel Haute Couture A/I 2021-22 va in scena al Palais Galliera -