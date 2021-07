Carlsberg Italia | in 10 anni risparmiati 77 | 5 mln kg CO2 con DraughtMaster

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Oltre 77 milioni di kg di CO2grazie alla tecnologia di spillatura. Ed emissioni dirette di CO2 (kg di CO2 /ettolitro, ovvero quanta CO2 viene emessa per produrre 1hl di birra) nel processo di produzione della birra ridotte del 46%. Sono tra i risultati raggiunti danegli ultimi dieci. Con la pubblicazione del report relativo al 2020, compie infatti 10il Bilancio di Sostenibilità di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

