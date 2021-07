Borsa: Milano chiude in rialzo, scivolano le banche (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Borsa di Milano (+0,23%) chiude la seduta in rialzo nonostante la performance negativa delle banche e dei titoli legati al petrolio. A Piazza Affari, in linea con gli altri listini europei, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladi(+0,23%)la seduta innonostante la performance negativa dellee dei titoli legati al petrolio. A Piazza Affari, in linea con gli altri listini europei, si ...

