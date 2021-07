Benatia | «Con Hakimi il PSG ha fatto un gran colpo »

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Mehdiha elogiato le qualità del connazionale Achraf, annunciato ufficialmente dal Paris Saint Germain Intervistato dal noto quotidiano Le Parisien, Mehdiha parlato del compagno di Nazionale Achraf, neo acquisto del Paris Saint Germain. «In Nazionale mi ero subito accorto che avesse delle qualità incredibili. Come marocchino e come parigino, sono felice di vedereal Psg. Tutti lo volevano, ma alla fine i dirigenti del Paris Saint Germain hannoun ottimo lavoro. E hannobenissimo, si sono assicurati il miglior terzino ...

...è reduce da una stagione magicai nerazzurricui ha conquistato lo scudetto, interrompendo il filotto della Juventus. Il colpo di mercato del Psg ha trovato l'approvazione di Mehdi. ...... dopo lo stop e il susseguente nervosismo legato alla trattativa sfumatalo Sporting Lisbona ...svizzeri in seguito alla clausola fatta inserire nell'accordo di trasferimento di Mehdiall'Al ...Queste due mosse sono quelle che mancavano ai rossoblù. Quello che mi preoccupa è il mercato in uscita, con Tomiyasu che potrebbe partire: perderemmo il nostro miglior giocatore in difesa. 25 milioni?Mi congratulo con i dirigenti perché hanno preso un giocatore che tutti volevano, il PSG si è assicurato il miglior terzino destro d'Europa per i prossimi dieci anni', ha concluso l'ex difensore di Ro ...