Bella Hadid e Carla Bruni al Festival di Cannes tra toccatine e confidenze (Di mercoledì 7 luglio 2021) C’era tantissima attesa per il primo Festival di Cannes dopo la pandemia e le aspettative non hanno deluso, almeno per quanto riguarda la serata inaugurale. Dopo un anno di stop la croisette è tornata a popolarsi di star hollywoodiane e di vip da ogni parte del mondo. Sul red carpet del Grand Theatre Lumière si sono alternate le bellissime del cinema e della moda, in una sfida di look da far girar la testa. Tra tanta offerta di famose, sono due le donne che hanno catturato maggiormente l’attenzione nel corso della cerimonia di apertura: Bella Hadid e Carla Bruni. La strana coppia tra ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) C’era tantissima attesa per il primodidopo la pandemia e le aspettative non hanno deluso, almeno per quanto riguarda la serata inaugurale. Dopo un anno di stop la croisette è tornata a popolarsi di star hollywoodiane e di vip da ogni parte del mondo. Sul red carpet del Grand Theatre Lumière si sono alternate le bellissime del cinema e della moda, in una sfida di look da far girar la testa. Tra tanta offerta di famose, sono due le donne che hanno catturato maggiormente l’attenzione nel corso della cerimonia di apertura:. La strana coppia tra ...

