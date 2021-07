Alessia Marcuzzi, futuro deciso? Una nuova opportunità per lei (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il futuro di Alessia Marcuzzi è stato deciso? Ecco quale potrebbe essere l’opportunità professionale per lei. Alessia Marcuzzi. Basterebbe anche solo e soltanto questo nome per far scatenare un’infinità di indiscrezioni e rumors. Tutto inevitabilmente e ovviamente si lega alla sua decisione di lasciare Mediaset, comunicata da lei stessa qualche giorno fa attraverso i social Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ildiè stato? Ecco quale potrebbe essere l’professionale per lei.. Basterebbe anche solo e soltanto questo nome per far scatenare un’infinità di indiscrezioni e rumors. Tutto inevitabilmente e ovviamente si lega alla sua decisione di lasciare Mediaset, comunicata da lei stessa qualche giorno fa attraverso i social

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - trashtvstellare : Alessia Marcuzzi: ecco i programmi che ha rifiutato a Mediaset e dove la rivedremo in tv #alessiamarcuzzi #mediaset - amperrino : Marcuzzi, dopo Mediaset c'è DiscoveryE alle Iene con Savino un volto nuovo - zazoomblog : Alessia Marcuzzi verso Discovery? Le indiscrezioni - #Alessia #Marcuzzi #verso #Discovery? - CheCucino_it : New post: Alessia Marcuzzi, sapete cosa prepara ogni mattina? La super colazione per il suo amore -