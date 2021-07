Alessia Marcuzzi: dopo il brusco addio a Mediaset ecco dove potrebbe approdare la conduttrice (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alessia Marcuzzi, dopo 25 anni di residenza fissa a Mediaset, ha deciso inaspettatamente di abbandonare la rete per dedicarsi ad altri progetti di vita. Un addio che non solo non è passato inosservato ma che, almeno secondo Dagospia, avrebbe anche lasciato un certo malcontento in Pier Silvio Berlusconi per le modalità con cui è avvenuto il tutto; proprio nell’ambito della presentazione dei palinsesti autunnali, Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato una dichiarazione in merito all’uscita di scena della conduttrice Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. E’ lei che ha lasciato. Per ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 7 luglio 2021)25 anni di residenza fissa a, ha deciso inaspettatamente di abbandonare la rete per dedicarsi ad altri progetti di vita. Unche non solo non è passato inosservato ma che, almeno secondo Dagospia, avrebbe anche lasciato un certo malcontento in Pier Silvio Berlusconi per le modalità con cui è avvenuto il tutto; proprio nell’ambito della presentazione dei palinsesti autunnali, Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato una dichiarazione in merito all’uscita di scena dellaHo grandissimo affetto nei suoi confronti. E’ lei che ha lasciato. Per ...

